Do tej pory z bezpłatnej mammografii mogły korzystać kobiety w wieku 50-69 lat. Od listopada badanie rozszerzono o kolejne grupy wiekowe. Gdzie można się zbadać i jak się zapisać na badanie?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Mammografia dla młodszych kobiet

Do tej pory z programu profilaktyki raka piersi mogły korzystać kobiety w wieku 50-69 lat. Od listopada z mammografii bez skierowania, bez kolejki i bezpłatnie będą mogły skorzystać i młodsze, i starsze panie: od 45. do 74. roku życia.

To jest bardzo dobre zjawisko, bo jeśli chodzi o te młodszy kobiety, to zawsze był problem, bo to był taki wiek, że już powinny były robić te badania, a jeszcze nie obejmował ich ten program i wiele kobiet myślało sobie "no dobrze, to poczekam już do tej 50-tki na to badanie - mówi w rozmowie z RMF FM lekarz onkologi, dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld ze Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Z kolei wydłużenie tego wieku to także bardzo dobry krok, bo starsze osoby coraz dłużej żyją, dbają o siebie, ale też przecież mogą chorować na raka piersi - dodaje lekarka.

Od stycznia 2024 r. z programu skorzystają także pacjentki 5 lat po zakończeniu leczenia raka piersi, które do tej pory potrzebowały skierowania na badanie mammograficzne. Będą robiły mammografię co roku, bo rak w jednej piersi zwiększa ryzyko choroby także w drugiej piersi.

Gdzie można się zbadać?

Jak podkreśla dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, takie darmowe badanie możemy wykonać w ośrodkach, które uczestniczą w programie profilaktyki.

One są odpowiednio oznaczone. Informacje dostępne są także na stronie NFZ. Ale możemy o to także dopytać naszego lekarza rodzinnego, czy ginekologa, którzy pokierują nas w odpowiednie miejsce - podpowiada lekarka.

Lista placówek, gdzie można się przebadać, jest dostepna TUTAJ.

Poza tym z darmowej mammografii można także skorzystać w mammobusach, które jeżdżą po całej Polsce. Zobacz TUTAJ.

Każdego roku raka piersi diagnozuje się u ok. 25 tysięcy Polek. Na raka piersi choruje także coraz więcej kobiet poniżej 50. roku życia - w 2021 r. było ich 6 060, a w 2022 r. już 7 307.