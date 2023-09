Od 1 listopada z bezpłatnej mammografii będą mogły skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Od 2025 roku mają obowiązywać tylko mammografie cyfrowe - poinformowała minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Minister zdrowia Katarzyna Sójka / Leszek Szymański / PAP

Szefowa MZ poinformowała na briefingu w Warszawie o rozszerzeniu programu profilaktyki raka piersi.

To przede wszystkim obniżenie i podwyższenie wieku dla bezpłatnej mammografii dla kobiet w Polsce. Dzisiaj funkcjonujące rozwiązania - od 50. roku życia do 69. roku życia bezpłatnych badań mammograficznych - poszerzamy o pięć lat w dół i podwyższamy o pięć lat w górę - powiedziała Sójka.

Dzięki nowym rozwiązaniom, jak mówiła, kobiety między 45. a 74. rokiem życia będą w Polsce mogły na podobnych zasadach jak do tej pory, korzystać z profilaktycznych badań mammograficznych.

Badania dla poszerzonej grupy będą dostępne od 1 listopada.

Kolejne rozwiązanie w profilaktyce raka piersi to m.in. zwiększenie przez MZ możliwości badania immunohistochemicznego receptorów w raku piersi. Będą one mogły być wykonane na wczesnym etapie, co - mam nadzieję - na pewno skróci diagnostykę i jednocześnie przyspieszy możliwość włączenia odpowiedniego leczenia dla pacjentek - stwierdziła Sójka.

Poinformowała, że w przyszłości - od 2025 roku - będą też obowiązywały wyłącznie mammografie cyfrowe.