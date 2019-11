120 razy interweniowali strażacy od wtorku do środy w związku z silnymi wiatrami w Małopolsce. Służby najwięcej razy wyjeżdżały do akcji na Podhalu, gdzie wiał halny. prędkość wiatru przekraczała 200 km/h. W środę siła wiatru zmalała i w Zakopanem dochodzi do 70 km/h. Wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW

