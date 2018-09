Płaca minimalna ma wzrosnąć do 2250 złotych, Andrzej Dera ogłasza w rozmowie z Tomaszem Skorym, że prezydent poinformuje 7 sędziów o ich przejściu w stan spoczynku, Orban deklaruje w Parlamencie Europejskim, że "Węgry nie poddadzą się szantażowi", a pielęgniarki z Przemyśla kontynuują protest głodowy domagając się podwyżek. Tymi wydarzeniami żyła Polska i świat we wtorek. Najważniejsze informacje zebraliśmy dla Was w naszym podsumowaniu.

REKLAMA