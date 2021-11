Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej w Lubelskiem prowadzi śledztwo przeciwko Eugeniuszowi S., podejrzanemu o postrzelenie 64-letniego myśliwego. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, gdzie po dwóch dniach zmarł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Eugeniusz S. nieumyślnie postrzelił ze sztucera 64-letniego myśliwego. Do zdarzenia doszło 13 listopada podczas polowania w Rokitnie w powiecie bialskim. Ciężko ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala.



Eugeniusz S. usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Podejrzany przyznał się do dokonania zarzuconego mu przestępstwa i złożył obszerne wyjaśnienia. Z uwagi na dobro śledztwa brak podstaw do ujawniania ich treści - podała prokurator rejonowa w Białej Podlaskiej Edyta Winiarek.

Ranny mężczyzna zmarł dwa dni po zdarzeniu. Prokuratura powołała biegłego, który ma pomóc w ustaleniu przyczyny i mechanizmu zgonu. Jak dodała Edyta Winiarek, czynności podejmowane przez śledczych mają na celu m. in. ustalenie czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem podejrzanego a śmiercią 64-latka.



Śledztwo jest w fazie początkowej, a przyjęta kwalifikacja prawna czynu może ulec zmianie w związku ze śmiercią pokrzywdzonego - poinformowała Winiarek. Dodała, że wobec podejrzanego nie stosowano środków zapobiegawczych.



Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu grozi do 3 lat więzienia.