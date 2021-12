Funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego sprawcę rozboju. Mężczyzna w trakcie kursu zaatakował kierowcę taksówki i ukradł mu zarobione pieniądze. 19-latek przyznał się do stawianych mu zarzutów. Decyzją prokuratora został oddany pod dozór policji. Za to przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.

