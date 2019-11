Kilkanaście zastępów straży pożarnej gasiło pożar kompleksu zabudowań gospodarczych w miejscowości Glinno (Łódzkie). W wyniku stresu, spowodowanego zdarzeniem, zmarł ich właściciel.

Jak poinformował w rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak ogień wybuchł w nocy ok. godz. 3. Według strażaków zapaliły się stodoła i obora. Ogień strawił część stodoły i to co znajdowało się w jej wnętrzu - siano i bele słomy. Z obory ewakuowano 35 sztuk bydła.



Pod wpływem zdarzenia zasłabł 69-letni właściciel gospodarstwa. Początkowo pomocy medycznej udzielali mu strażacy, później zespół pogotowia. Następnie przyjechała druga karetka, z lekarzem, ale mężczyzny nie udało się uratować - powiedział Pawlak.



Jak poinformował rzecznik, łącznie na miejscu zdarzenia pracowały 23 zastępy straży pożarnej.