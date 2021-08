Udało się uratować 2-letnią dziewczynkę, która wpadła do szamba w Głownie koło Zgierza w Łódzkiem. Wydobyła ją babcia, a później do akcji wkroczyli ratownicy medyczni i strażacy. Dziecko trafiło do szpitala.

Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

