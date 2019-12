Na kary 1 roku i czterech miesięcy oraz 2 lat i czterech miesięcy więzienia skazał sąd dwóch obywateli Gruzji. Wyrok łódzkiego sądu zapadł w sprawie niezawiadomienia organów ścigania o zabójstwie 28-latki.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania dodał, że jednemu z mężczyzn zarzucono także składanie fałszywych zeznań i poplecznictwo.



Kobieta została zamordowana w październiku 2018 r. w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Żeromskiego w Łodzi. Jej zwłoki - po zapakowaniu w torbę i owinięciu w folię - zostały przewiezione do lasku w okolicach Stawów Jana, gdzie odnaleziono je dopiero po sześciu dniach. Przyczyną śmierci były rany kłute szyi. Stwierdzono także obrażenia wskazujące na pobicie.



Podejrzewany o zbrodnię był Gruzin Mamuka K. Mężczyzna po dokonanie zabójstwa ukrywał się, był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Zatrzymano go na początku listopada ub. roku na ulicy w Kijowie. Trafił do Polski, gdzie usłyszał zarzut dokonania brutalnego zabójstwa.





Zarzuty postawiono czterem osobom

Jak przypomniał Kopania, w śledztwie w tej sprawie, oprócz Mamuki K., zarzuty przedstawione zostały także dwóm obywatelom Gruzji w wieku 39 i 42 lat oraz Białorusince. Ich materiały dowodowe zostały wyłączone i skierowano przeciwko nim akt oskarżenia. Wszyscy zostali oskarżeni o niezawiadomienie organów ścigania o zbrodni zabójstwa - mimo posiadania wiarygodnej informacji o jej popełnieniu. Młodszemu z mężczyzn zarzucono także przestępstwo składania fałszywych zeznań. Oskarżony został również o poplecznictwo.



Z dokonanych ustaleń wynika, że pomagał on Mamuce K. uniknąć odpowiedzialności karnej, zacierając ślady zbrodni, w szczególności wyrzucając do kontenera na odpady, przedmioty związane z dokonaniem zabójstwa - tłumaczy Kopania.



Łódzki sąd skazał 39-latka na karę 2 lat i 4 miesięcy więzienia, a 42-latka na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Wyroki nie są prawomocne.



Rzecznik dodał, że nadal toczy się przed sądem postępowanie ws. Białorusinki.



Poinformował również, że w śledztwie prowadzonym przeciwko Mamuce K. zebrano już niemal kompletny materiał dowodowy. Aktualnie finalizowane są czynności mające na celu zweryfikowanie wyjaśnień podejrzanego. Konieczne jest pozyskanie specjalistycznej ekspertyzy zabezpieczonych na miejscu zbrodni śladów biologicznych. Do jej opracowania biegły wykorzystywał będzie całokształt zebranych dowodów, zwłaszcza wyniki przeprowadzonych oględzin oraz wizji lokalnej