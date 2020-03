1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna na trzecim piętrze kamienicy przy ul. 6 Sierpnia w Łodzi. Dziecko trafiło do szpitala. Policja bada okoliczności tego wypadku.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 15 przy ul. 6 Sierpnia w Łodzi. Z okna na trzecim piętrze kamienicy wypadła 18-miesięczna dziewczynka - poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Joanna Kącka. Dziecko zostało odwiezione do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki - nie mamy jeszcze informacji na temat jego stanu - dodała.



Wstępnie ustalono, że 35-letni ojciec dziewczynki spał, a 26-letnia matka była w łazience. 5-letni brat dziewczynki najprawdopodobniej otworzył wcześniej uchylone okno.

Policja podaje, że 26-latka miała 0,8 promila alkoholu w organizmie, a 36-latek był trzeźwy. Do policji nigdy wcześniej nie wpłynęły żadne niepokojące sygnały dotyczące tej rodziny.