Paweł Żuchowski, RMF FM



Listy władców od Zygmunta III Wazy po Stanisława Poniatowskiego na aukcji w USA. Wśród wystawionych dokumentów jest także list Tadeusza Kościuszki. Wczoraj o sprawie na Twitterze poinformował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Do naszego dziennikarza odezwał się Marek Skulimowski prezes Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku. Zapewnił, że ma już sponsora i że zrobi wszystko, aby dokumenty wróciły do Polski. "Zapewniam, że trafią w najlepsze polskie ręce, do Biblioteki Narodowej w Warszawie".



Chciałbym zniechęcić ewentualnych kolekcjonerów do udziału w tej aukcji, abyśmy mogli to skupić, by dokumenty wróciły do Polski. Mówię wróciły z premedytacją, bo one przecież tam zostały stworzone, przez polskich Królów. Tak więc jedyne miejsce, jakie ja sobie wyobraża to jest Polska - powiedział naszemu dziennikarzowi prezes Fundacji Kościuszkowskiej.