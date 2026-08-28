Dorabiasz do renty lub wcześniejszej emerytury? Sprawdź, co się zmienia od września

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Od września 2026 roku wchodzą w życie nowe limity dorabiania dla osób pobierających rentę lub wcześniejszą emeryturę. Zmiany te dotkną tysiące Polaków, którzy chcą dorobić do swojego świadczenia, nie narażając się na jego zmniejszenie lub zawieszenie. Nowe przepisy oznaczają niższy próg przychodów, po przekroczeniu którego ZUS zacznie obniżać lub nawet wstrzymywać wypłatę świadczenia. Sprawdź, jakie zasady będą obowiązywać od września i kto może dorabiać bez ograniczeń.

Od 1 września 2026 roku miesięczny limit przychodów, do którego można dorabiać bez żadnych konsekwencji dla renty lub wcześniejszej emerytury, zdj. Agnieszka Maciula-Ziomek

Od 1 września 2026 roku miesięczny limit przychodów, do którego można dorabiać bez żadnych konsekwencji dla renty lub wcześniejszej emerytury, zdj. Agnieszka Maciula-Ziomek / Shutterstock

Nowe limity dorabiania do renty i emerytury – co się zmienia od września?

Od 1 września 2026 roku miesięczny limit przychodów, do którego można dorabiać bez żadnych konsekwencji dla renty lub wcześniejszej emerytury, wynosi 6463,20 zł brutto. To o niemal 231 zł mniej niż w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Zmiana ta wynika z przepisów, które uzależniają limity dorabiania od przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Nowe stawki obowiązują przez kolejne trzy miesiące i będą aktualizowane w następnych kwartałach.

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Przekroczenie limitu – co grozi świadczeniobiorcom?

Zasady są jasne: jeśli miesięczny przychód z pracy nie przekroczy 6463,20 zł brutto, ZUS wypłaci świadczenie w pełnej wysokości. Jednak już każda złotówka powyżej tego limitu oznacza zmniejszenie renty lub emerytury. W przypadku, gdy przychód przekroczy 12 003,10 zł brutto miesięcznie, wypłata świadczenia zostanie całkowicie zawieszona.

W praktyce oznacza to, że osoby aktywne zawodowo, które pobierają rentę lub wcześniejszą emeryturę, muszą bardzo dokładnie pilnować swoich zarobków. Przekroczenie limitu nawet o niewielką kwotę może skutkować obniżeniem lub utratą świadczenia za dany miesiąc.

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Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Warto podkreślić, że limity dorabiania nie dotyczą wszystkich emerytów. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny – czyli kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat – mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. W ich przypadku nie obowiązują żadne limity, a ZUS nie będzie zmniejszał ani zawieszał wypłat emerytur, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.