"Nie będziemy się licytować na "piątki" czy "szóstki", nie będziemy się ścigać z populistami. Będziemy robić po prostu swoje" - powiedział w miejscowości Piątek w Łódzkiem lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał też, że Polacy zasługują na "zieloną przyszłość".

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (C) / PAP/Grzegorz Michałowski /

Nie będziemy się licytować na piątki czy szóstki. Nie będziemy się ścigać z populistami - mówił Kosiniak-Kamysz, nawiązując do obietnic wyborczych PO i PiS. Będziemy robić po prostu swoje, każdego dnia ciężko pracować, przekonywać do tego, że inna Polska, lepsza Polska, zielona Polska jest po prostu możliwa - dodał.

Lider ludowców podkreślił, że Polacy zasługują na lepszą przyszłość. Polacy zasługują na zieloną przyszłość. I to jest nasze przesłanie, przesłanie tej kampanii, tego spotkania, tego co robimy. Polacy zasługują na zieloną przyszłość, bo w tym się zawiera bezpieczeństwo, przyjaźń, sympatia. W tym się zawiera wszystko, co jest w naszym sercu: szacunek do drugiego człowieka, szukanie porozumienia, budowanie prawdziwego centrum, które jest dla wszystkich, nie dla wybranych - zadeklarował.



Kosiniak-Kamysz podkreślał, że nie ma drugiej Polski. Jest Polska, ta, w której teraz mieszkamy i żyjemy. Tu jest nasza ojczyzna i tu jest nasz dom - powiedział.

Możesz przejechać cały świat, możesz mieć wszystkie pieniądze. Nie znajdziesz drugiej ojczyzny. Polska jest tu i teraz - dodał



Jak zauważył, można latami podróżować po świecie, ale "zawsze będziesz szukał tej Polski prawdziwej, naszej ukochanej, z tradycją, wiarą, z obrzędami, z obrzędami, ale też przyjaznej, patrzącej do przodu".