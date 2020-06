Liczenie strat i sprzątanie, ale także obawy o pogodę – tak wygląda poniedziałek w Łapanowie. W niedzielę po nocnych ulewach wezbrana woda przelała wał przeciwpowodziowy na rzece Stradomka. Rozlała się po miejscowości i na okoliczne pola - niektóre niżej położone budynki zalane zostały nawet na wysokość dwóch metrów.

Mieszkańcy zabezpieczaają drogę workami z piaskiem / Marek Wiosło / RMF FM

W małopolskim Łapanowie wciąż pada. Wody nie jest już tak dużo jak jeszcze wczoraj - w niektórych miejscach sięgała aż metr ponad chodnik, widać to wciąż na pobliskich budynkach czy drzewach

W kilku miejscach strażacy jeszcze wypompowuje wodę, straty liczą przedsiębiorcy, którym woda zalała sklepy. Padło także wiele zwierząt gospodarczych.

Do połowy ścian była woda i wszystko pozalewało. Co się dało, wyciągnęliśmy wcześniej, a reszta wpadła. Trwało to może 15 minut - powiada reporterowi RMF FM jeden z mieszkańców Łapanowa.

Woda przelała wały przeciwpowodziowe

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora deklaruje, że służby monitorują stan wałów przeciwpowodziowych, które nigdzie nie zostały nadszarpnięte. Jak wyjaśniła przelanie wody przez wały w Łapanowie nastąpiło ponieważ są one niskie, ale po ostatnich zdarzeniach trwają rozmowy, by przyśpieszyć modernizację tych wałów.

Zalana miejscowość Grabie w gminie Łapanów Gorąca Linia RMF FM

Małopolski wojewoda: Sytuacja się stabilizuje

Ostatniej nocy opady nie były tak intensywne jak prognozy przewidywały, co przełożyło się na mniejszą liczbę interwencji straży - mówił małopolski wojewoda Piotr Ćwik po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Zaznaczył, że wiele interwencji straż wykonała już w niedzielę - w sumie od soboty podejmowała działania 680 razy. Pozostajemy czujni i gotowi na kolejne doby, bo na terenie całego województwa wciąż obowiązuje drugi stopień alarmowy, jeśli chodzi o prognozowane opady. Może też wiać wiatr z prędkością do 80 km/h - dodał wojewoda.

Piotr Ćwik zapowiedział, że przeprowadzi rekonesans w terenie, odwiedzając powiat limanowski. Jak mówił prezydent Andrzej Duda po powrocie do Małopolski chce odwiedzić poszkodowany w następstwie ulew Łapanów.



Wojewoda zapewnił, że jest gotowy do wypłaty zapomóg do 6 tys. zł dla mieszkańców, którzy ponieśli straty w wyniku działania żywiołu. Na razie samorządy szacują straty, a do Urzędu Wojewódzkiego nie wpłynęły jeszcze wnioski.