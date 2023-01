Na dzisiaj zaplanowane jest głosowanie Sejmu w sprawie poprawek do ustawy o badaniach klinicznych, które mają ułatwić szczepienia przeciw grypie w aptekach, tak by preparat można było przyjąć z marszu, bez recepty od lekarza. Problem dotyczy wystawiania przez farmaceutów recept dla osób, które mają refundowany dostęp do preparatu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia odrzucili w czwartek poprawki dotyczące możliwości przyjęcia w aptece refundowanej szczepionki. W tym sezonie infekcyjnym bezpłatnie szczepionkę, czyli zgodnie ze stuprocentową refundacją, mogą otrzymać kobiety w ciąży i seniorzy, którzy skończyli 75 lat. Te osoby od września bezpłatnie mogą przyjąć preparat, gdy dostaną receptę od lekarza. Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu odbyło się II czytanie rządowego projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgłoszono wówczas trzy poprawki, w tym jedną o przyznaniu farmaceutom możliwości wystawiania refundowanych recept na szczepionkę przeciwko grypie. Farmaceuci będą mogli więc jedynie wystawiać tak zwane recepty stuprocentowe, zgodnie z którymi trzeba za preparat trzeba zapłacić pełną cenę, a także kwalifikować na nie i wykonywać je. Senatorowie opozycji zapowiadają już złożenie poprawek, które mają umożliwić uznawanie reguł kwalifikacji także w aptekach. Szczepienia w aptekach tylko dla pełnoletnich Szczepienie w aptekach mogą przyjmować tylko osoby pełnoletnie. Dzieci, czyli osoby, które nie mają jeszcze osiemnastu lat, preparat dostają tylko w tradycyjnych punktach takich jak poradnie POZ czy szpitale, bo do szczepienia musi je zakwalifikować lekarz. Jest późno, ale nie za późno, by przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Preparat daje efekty w postaci odporności po około dwóch tygodniach od przyjęcia. Grypa będzie jeszcze z nami w lutym i w marcu, oby w mniejszej skali niż obecnie, lecz wciąż będzie ryzyko zakażenia - tłumaczy w rozmowie z RMF FM krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej profesor Agnieszka Mastalerz-Migas. Zobacz również: Testy combo miały być dostępne u lekarza. "Nie mamy, nie dysponujemy" Opracowanie: Magdalena Partyła