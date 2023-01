Ma 3 latka i został najmłodszym w Wielkiej Brytanii członkiem Mensy, organizacji skupiającej najinteligentniejszych ludzi na świecie. Mały Teddy podbija serca Brytyjczyków.

Chłopczyk potrafi liczyć do 100 w sześciu obcych językach i nauczył się czytać mając dwa latka i cztery miesiące. W dodatku nikt mu w tym nie pomagał. Miał jedynie do dyspozycji gry na tablecie.

Po lockdownie posłaliśmy go do przedszkola i zadzwoniła do nas jego opiekunka mówiąc, że Teddy potrafi czytać. A my nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy - wspomina matka małego geniusza, Beth Hobbs.

Jak dodaje, dzieciak co kilka miesięcy zmienia swoje zainteresowania i rozwija się w błyskawicznym tempie. Obecnie bardzo interesuje go geografia: kształty państw i kontynentów. Potrafi je bezbłędnie rozpoznać.

Test badający iloraz inteligencji ukończył z wynikiem 139 na 160 możliwych.