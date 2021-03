Kuriozalna decyzja Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM Krzysztof Zasada i Marek Balawajder, instytucja zleciła kluczową opinię w postępowaniu w sprawie delegalizacji stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej, którego dyrektorem jest Jan Żaryn. Ten historyk i jego instytucja propagują idee narodowe.

Manifestacja członków i sympatyków Młodzieży Wszechpolskiej Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowego / Andrzej Grygiel / PAP

Tworzenie opinii w postępowaniu w sprawie delegalizacji stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny, jak powiedział wicedyrektor Instytutu Myśli Narodowej Paweł Skibiński naszym reporterom, jest już na ukończeniu. Prokuratura natomiast wyznaczyła na to termin do końca marca.

Paweł Skibiński dodał, że sporządzenie analizy zlecono dwóm naukowcom z jego instytucji. Ma ona dotyczyć aspektów historycznych działania Obozu Narodowo-Radykalnego.

Jak ta opinia będzie gotowa, a my ją zaakceptujemy jako kompetentną, trafi do prokuratury - dodał wiceszef Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Nie chciał ujawnić, kto nad nią pracuje.

Burzliwe losy wniosków o delegalizację ONR

Od 2017 roku powstały łącznie cztery wnioski o delegalizację ONR. Składali je m.in. była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i prezydent Gdańska Paweł Adamowicza.

Sprawą zajmowała się najpierw Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Na jej wniosek sporządzono dwie opinie. Z ustaleń RMF FM wynika, że dawały one podstawy do poparcia wniosku o delegalizację ONR. Wtedy sprawę przejęła Prokuratura Regionalna w Krakowie i zleciła trzecią opinię - tym razem instytucji kierowanej przez Jana Żaryna - historyka, o którym wielu mówi - "piewca idei narodowych".

Żaryn zafascynowany środowiskami narodowymi

Żaryn specjalizuje się w historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku, a także historii obozu narodowego oraz dziejami emigracji politycznej po 1945. W latach 2015-2019 był również senatorem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powierzył mu w lutym 2020 roku funkcję dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Jan Żaryn znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. W wywiadzie udzielonym z 2016 roku dla "Naszego Dziennika" chwalił działalność przedwojennych narodowców.

Nosicielem bogactwa polskiej przeszłości był Obóz Narodowy i katolicyzmu społecznego. Przypomni o tym nasz Instytut (Dziedzictwa Myśli Narodowej - red.) - mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej z końca lutego 2020 roku.

Jeśli chce się potępić ONR za jego główne idee, to trzeba by potępić wszystkich, którzy nawiązywali do programu korporacjonizmu i nacjonalizmu chrześcijańskiego, a zatem nie tylko cały obóz narodowy, ale także np. Prymasa Tysiąclecia, którego część polskiej inteligencji katolickiej skupionej w latach 60-tych czy 70-tych wokół środowiska "Więzi" i znaczącej części Znaku, oskarżała o nacjonalizm - pisał z kolei na swojej stronie.