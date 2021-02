Wybuch gazu w domu w miejscowości Kruszewo Wypychy w powiecie wysokomazowieckim w Podlaskiem. Zawalił się dach. Trzy osoby, w tym dziecko, zostały ranne.

/ Archiwum RMF FM

Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.



Dziecko zostało zabrane helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Białymstoku. W domu była jeszcze matka chłopca i starsza kobieta.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wybuchu gazu w piwnicy. Dom częściowo się zawalił i nie nadaje się do zamieszkania.



Na miejscu wciąż pracuje kilka zastępów straży pożarnej.