Przebudowa placu Biskupiego w Krakowie trwała od wielu miesięcy. Pierwszy wykonawca nie dotrzymał terminu i umowa z nim została zerwana. Nowy wykonawca zakończył już wszystkie roboty i 7 lutego odbędzie się odbiór techniczny placu.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, z placu Biskupiego można już korzystać ale cały efekt prac, które zostały zrealizowane, zobaczymy wiosną, gdy plac pokryje zieleń. Miasto wtedy zaprezentuje go oficjalnie mieszkańcom.

Nowy plac Biskupi został podzielony na trzy strefy. Pierwsza z nich, największa, parkowa, ciągnie się od ul. Asnyka – to nowe nasadzenia, ławki, oświetlenie i kosze na śmieci. Środkowa strefa to plac zabaw – trampoliny, ścianka zabawowa oraz miejsce do rysowania kredą czy gry w klasy. Natomiast strefa przy ul. Krowoderskiej to z kolei plac miejski, z dekoracyjnym oświetleniem, ławkami oraz fontanną.

Miejsca postojowe zostały wyznaczone na ulicy Biskupiej i wokół placu. Pojawiły się też stojaki rowerowe, nowa nawierzchnia i chodniki.

Inwestycja kosztowała ok. 6,1 mln zł.