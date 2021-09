​Po interwencji dziennikarza RMF MAXXX wróci cieplejsza woda na osiedle przy Koszykarskiej w Krakowie. Jak informowaliście wczoraj, od kilku tygodni woda nie nadaje się do mycia. Problem dotyczy około 10 bloków w tym rejonie.

Zdj. ilustracyjne / Depositphotos

Nie jest w stanie człowiek się umyć, ja po prostu grzeję na kuchence gazowej sobie wodę do umycia się. Woda jest tak zimna, że nie mowy o wykąpaniu się - wyjaśnia pan Roman, który zgłosił problem przez Gorącą Linię RMF FM. Przyznaje on, że pierwsze objawy chłodniejszej wody zlekceważył, ale wtedy było cieplej. Wtedy człowiek był w stanie się opłukać, pod taką letnią wodą, ale od jakiś trzech tygodni wykonuję telefony do MPEC-u, bez żadnej poprawy. Mówili, że podjadą i zmienią parametry, i podjeżdżali i coś tam się poprawiało, ale w tej chwili ta woda ma temperaturę 26 stopni - dodaje.

Zaleca się stosowanie wody o temperaturze 36-38°C.

Ostatnie dwa tygodnie, woda nie nadaje się do kąpieli - mówi pan Roman.

Zgłaszaliście to służbom? - dopytuje reporter RMF MAXXX.

Codziennie dzwonię do MPEC-u, niestety nie są w stanie nic poradzić z uwagi na to, że są prowadzone jakieś prace związane z wymianą rur ciepłowniczych i państwo twierdzą, że stoi u nas jakaś prowizoryczna kotłownia - chyba gazowa - ona jest źle zaprojektowana, ma za słabą przepustowość i nie jest w stanie zagrzać takiej ilości wody, jaka jest potrzebna na tylu mieszkańców - opowiada pan Roman.

Jeżeli chodzi o ulicę Koszykarską, to tam nasze przedsiębiorstwo kończy wykonywanie inwestycji. Wymieniamy tam dużą magistralną sieć. Prace zakończymy na początku października. Zdajemy sobie sprawę i przepraszamy za trudności, z jakimi borykają się teraz mieszkańcy, ale chce zaznaczyć, że podłączyliśmy tam alternatywne źródło ogrzewania, którym jest kotłownia kontenerowa. Są sygnały, że jednak dalej są kłopoty, więc jutro zostanie podłączona, kolejna taka kotłownia kontenerowa - zapewnia Renta Krężel z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

MPEC tłumaczy, że wszystko przez ulewne deszcze, które miały miejsce w sierpniu w Krakowie. Nastąpiły wtedy przerwy w wykonywaniu inwestycji, ponieważ bardzo wiele naszych wykopów zostało zalanych wodą, a to wstrzymało prace na pewien czas. Teraz we wrześniu zrobiło się bardzo wcześnie chłodno i postanowiliśmy uruchomić ogrzewanie dla większości miasta. No i niestety mamy kilka inwestycji, które musimy skończyć. Te zakończone zostaną pod koniec września lub w pierwszej dekadzie października i mamy nadzieje, że wszędzie tam, gdzie ma być ciepło, będzie ciepło - wyjaśnia Krężel.

Podobne prace inwestycyjne prowadzone są także w Nowej Hucie m.in. na osiedlu Szkolnym - tam także mogą wystąpić podobne problemy.