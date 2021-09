Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 25-latki z Kozienic przez jej byłego partnera skierowała miejscowa prokuratura do Sądu Okręgowego w Radomiu - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ciało 25-latki z dwiema ranami kłutymi klatki piersiowej znaleziono w grudniu ubiegłego roku w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Kopernika w Kozienicach. Dzień później policja po pościgu zatrzymała w okolicy Elbląga 29-letniego obecnie mieszkańca Kozienic, byłego partnera kobiety.

Sekcja jej zwłok wykazała ślady duszenia i dwie rany kłute w klatce piersiowej. Według śledczych, mężczyzna najpierw przewrócił byłą dziewczynę na podłogę, zaczął ją dusić, a następnie chwycił nóż kuchenny i zadał jej dwa ciosy w klatkę piersiową.

Tuż po zatrzymaniu 29-latek przyznał się do pozbawienia kobiety życia, ale nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Twierdził, że się posprzeczali. Dziewczyna miała kategorycznie oświadczyć, że do niego nie wróci i wówczas doszło do tragedii.

Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, 25 lat albo dożywocie.

Proces ma się rozpocząć w październiku w Sądzie Okręgowym w Radomiu.