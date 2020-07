Potwierdzono zakażenie koronawirusem u jednego z pracowników Szpitala Miejskiego św. Trójcy w Płocku (Mazowieckie). W związku z tym kwarantannie poddanych zostanie kilkadziesiąt osób – przekazał w sobotę prezydent miasta Andrzej Nowakowski. Jak zaznaczył, pacjenci placówki mają zapewnioną opiekę.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Szpital Miejski św. Trójcy w Płocku od 2007 r. działa jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej. Jeszcze w piątek, gdy stwierdzono tam podejrzenie zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników, placówka wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów i planowane zabiegi operacyjne.

Podczas sobotniego wideoczatu prezydent Płocka podał, że wśród osób z Płocka, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem jest jedna, która pracuje w Szpitalu Miejskim św. Trójcy. W tym momencie jesteśmy po spotkaniu zarządu szpitala z dyrektorem sanepidu. W ciągu najbliższych kilku godzin okaże się, ile osób miało kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem. Te osoby, które miały bezpośredni kontakt, będą musiały iść na kwarantannę. Będzie to na pewno kilkadziesiąt osób - powiedział Nowakowski.



Jak zaznaczył, Szpital Miejski św. Trójcy, pomimo że wstrzymał przyjęcia i zabiegi, "na ten moment cały czas jeszcze pracuje, zapewniona jest obsada poszczególnych oddziałów". Dodał, iż pobierane są wymazy do badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 zarówno od personelu, jak i pacjentów placówki. Miejmy nadzieję, że to ognisko koronawirusa uda się opanować, i że tych zakażeń, zwłaszcza w samym szpitalu, nie będzie więcej - powiedział prezydent Płocka. Sytuacja jest poważna, natomiast w tym momencie jest cały czas pod kontrolą i mam nadzieję, że tak dalej pozostanie - stwierdził Nowakowski.