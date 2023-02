26-latek połamał szczękę pokrzywdzonemu tylko dlatego, że ten poprosił go o papierosa. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu do 7 i pół roku więzienia. Do zdarzenia doszło w Lubawie (Warmińsko-mazurskie).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Funkcjonariusze podczas patrolu zauważyli młodego mieszkańca Lubawy, który kopał po głowie oraz klatce piersiowej leżącego mężczyznę. Kiedy sprawca zauważył radiowóz zaczął uciekać - podaje gazetaolsztynska.pl. Policjanci po kilkudziesięciu metrach zatrzymali znanego im z wcześniejszych interwencji 26-latka. Udało się ustalić, że kiedy mężczyzna szedł ze znajomymi, podszedł do nich pokrzywdzony i poprosił o papierosa. Wtedy mieszkaniec Lubawy zaczął uderzać pięściami po twarzy mężczyznę, a kiedy ten się przewrócił nie przerwał ataku tylko kopał go po głowie i całym ciele. Pobity mężczyzna ma połamaną szczękę. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Mieszkaniec Lubawy został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. 26-latkowi grozi do 7 i pół roku więzienia. Zobacz również: Coraz bliżej kolejowych połączeń do Katowice Airport

Seria tąpnięć na Śląsku. Silne wstrząsy m.in. w Katowicach

Koszykarki BC Polkowice zdobyły Puchar Polski

Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Pucharem Polski siatkarzy