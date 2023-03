Kolejny brutalny atak na 16-latka w Zamościu. Kilkanaście dni przed śmiertelnym pobiciem 16-letniego Eryka, w tym samym mieście doszło do innego ataku na nastolatka. Nagranie z tego zdarzenia zostało opublikowane w internecie na początku marca.

Agresywny 20-latek / KMP Zamość /

We wtorek, 28 lutego, w Zamościu doszło do pobicia ze skutkiem śmiertelnym 16-letniego Eryka. Więcej informacji o zbrodni znajdziecie TUTAJ .

Z kolei na początku marca w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać jak młody mężczyzna na przystanku autobusowym w Zamościu przy ulicy Peowiaków atakuje inną młodą osobę. Policja ustaliła, że zaatakowany to 16-latek, a do ataku doszło 14 lutego.

Atak w trakcie wsiadania do autobusu

Jak podaje asp. szt. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, do ataku doszło w trakcie wsiadania do autobusu grupy młodych ludzi.

Pokrzywdzonym okazał się 16-letni mieszkaniec Zamościa, a agresorem - 20-latek z gminy Nielisz.

20-latek odpowie za to, że w sposób szczególnie zuchwały ukradł 16-latkowi warte 750 złotych słuchawki, wobec pokrzywdzonego kierował też groźby karalne pozbawienia życia oraz uderzył go i kopnął naruszając jego nietykalność cielesną - podaje policjantka.

3-miesięczny tymczasowy areszt

We wtorek policjanci zatrzymali 20-latka, trafił on do policyjnego aresztu. W środę prowadzący w tej sprawie śledztwo prokurator z Prokuratury Rejonowej w Zamościu przedstawił agresorowi trzy zarzuty. 20-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Jego czyny miały charakter chuligański, co będzie miało wpływ na wymiar orzeczonej przez sąd kary - podaje funkcjonariuszka z KMP w Zamościu.

Kradzież szczególnie zuchwała zagrożona jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.