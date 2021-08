Trwa konflikt w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Dyrekcja zwolniła dyscyplinarnie trzech ratowników – funkcyjnych przedstawicieli dwóch związków zawodowych. Mieli oni nakłaniać kolegów do brania zwolnień i zastraszać tych, którzy chcieli zapełnić luki w dyżurach. Przez to miały nie wyjechać karetki do pacjentów. Dyrekcja pogotowia w wydanym oświadczeniu zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury.

