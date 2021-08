​Ewa Więckowska zwróciła się do ministra zdrowia o odwołanie z funkcji pełnomocnika spółki Szpital Solec. To ona zarządza spornym stołecznym Szpitalem Południowym. W sekretariacie szpitala pojawi się dziś były dyrektor tej placówki z wyrokiem, który przyznał rację władzom Warszawy, konsekwentnie domagającym się, by szpital wrócił do miasta.

