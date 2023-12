W połowie stycznia mają rozpocząć się przesłuchania przed pierwszą komisją śledczą w Sejmie, która ma wyjaśniać sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. Tak w rozmowie z reporterem RMF FM zapowiada poseł Dariusz Joński, który prawdopodobnie zostanie przewodniczącym tej komisji.

Dariusz Joński / Marcin Obara / PAP

W przyszłym tygodniu komisja ma wybrać prezydium i przyjąć plan pracy.

Kto stanie przed komisją?

Na liście nazwisk osób, które miałyby stanąć przed komisją, są m.in. były premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin, bo to ich decyzje miały przenieść organizację wyborów z PKW na Pocztę Polską i PWPW.

To jednak szefowie tych instytucji mogą jako pierwsi być wezwani przed komisję.

Lista osób przesłuchiwanych powinna być ustalona do świąt - deklaruje poseł Joński.

Dokumenty dla komisji śledczej

Komisja na pierwszym posiedzeniu chce wystąpić o dokumenty m.in do kancelarii premiera, do prokuratury, która dwa razy odmówiła wszczęcia śledztwa ws. wyborów kopertowych, do sądu administracyjnego, do PKW i poczty.

Zebranie materiałów może potrwać, ale Dariusz Joński zakłada bardzo krótki czas pracy komisji.

Skład komisji śledczej

We wtorek posłowie wybrali 11-osobowy skład komisji śledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych.

Klub Prawa i Sprawiedliwości będą reprezentować w komisji: Waldemar Buda, Przemysław Czarnek, Paweł Jabłoński i Mariusz Krystian.

Klub Koalicji Obywatelskiej będzie reprezentowany przez: Magdalenę Filiks, Dariusza Jońskiego i Jacka Karnowskiego.

Z Polskiego Stronnictwa Ludowego w komisji pracować będzie Agnieszka Maria Kłopotek. Lewicę będzie reprezentować Anita Kucharska-Dziedzic, Polskę 2050 Bartosz Romowicz, a Konfederację Witold Tumanowicz.