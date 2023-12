Szymon Szynkowski vel Sęk w rozmowie z PAP podkreślił, że "ambasadorem Polski przy UE pozostaje Andrzej Sadoś". Zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy o służbie zagranicznej "Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów" - wskazał polityk PiS.

Zaznaczył jednocześnie, że minister może przejściowo, na czas nieobecności przedstawiciela, wyznaczyć osobę kierującą placówką. Wezwanie ambasadora na konsultacje i wyznaczenie niższej rangą osoby do kierowania placówką, to w dyplomacji gest obniżenia poziomu relacji - ocenił Szynkowski vel Sęk.

Donald Tusk zleca tego rodzaju ruch w trakcie najważniejszego w tym roku szczytu Rady Europejskiej. Osobiste uprzedzenia i chęć wstawienia natychmiast swojego człowieka w imię zasady TKM (Teraz K... My) biorą więc górę nad polską racją stanu - podkreślił.

Do tego pan Piotr Serafin do zupełnie niedawna, wedle mojej wiedzy, był pracownikiem instytucji unijnej, pytanie więc czy tak nagłej zmianie nie towarzyszy konflikt interesów - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

Będę jeszcze dziś wnioskować o pisemne wyjaśnienia tych kwestii - zapowiedział b. szef MSZ.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak powiedział PAP, że prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk rozmawiali o tej sprawie w poniedziałek. Ze względu na to, że to premier i Rada Ministrów odpowiadają za prowadzenie polityki europejskiej, w związku z czym, ze strony prezydenta jest pełne zrozumienie i zgoda na to, by premier w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej miał swojego współpracownika - powiedział prezydencki minister.

Pawlak przekazał też, że wniosek w sprawie odwołania Andrzeja Sadosia nie trafił jeszcze do Kancelarii Prezydenta.