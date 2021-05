"Sprawne i nowoczesne państwo" i "Spójność społeczna" to kolejne spoty pod hasłem "Czas na #PolskiŁad!", opublikowane w piątek przez PiS na profilu partii na Facebooku.

Rozwinięte usług publiczne to fundament nowoczesnego państwa, a jego siłą napędową jest efektywny i sprawiedliwy aparat fiskalny. Według międzynarodowych ekspertyz Polska jest jednym z najlepiej zrównoważonych fiskalnie krajów Europy. Od 2015 roku zmniejszyliśmy lukę VAT aż o połowę, co umożliwiło sfinansowanie wielu programów społecznych i inwestycyjnych - mówi lektor w materiale zatytułowanym "Sprawne i nowoczesne państwo". W czasie jego wypowiedzi pojawiają się plansze dotyczące realizowanych obecnie programów.

Wydaliśmy zwycięską wojnę mafiom vatowskim, po to, by należne Polakom pieniądze trafiły do ich kieszeni - dodał.

W spocie zwrócono także uwagę na postępującą cyfryzację instytucji państwowych, co "pomogło łagodniej znieść obostrzenia związane z pandemią". Jak podkreślono, w 2020 r. 4 mln obywateli - łącznie ma go ponad 10 mln osób - założyło profil zaufany, umożliwiający załatwianie spraw urzędowych i potwierdzenie swojej tożsamości w internecie.

Spot przedstawia również przykłady usług dostępnych przez internet: e-rozliczenia PIT, e-zwolnienia oraz e-recepty, a także formalności takie jak zarejestrowanie narodzin dziecka, złożenie wniosku o 500+ czy wystąpienie o wsparcie finansowe z tarcz antykryzysowych dla przedsiębiorców. Cyfrowe państwo to państwo przyjazne i wygodne dla obywatela - mówi lektor.

W półtoraminutowym spocie zatytułowanym "Spójność społeczna" PiS zapewnia, że wspiera seniorów, dzieci, młodych i rodziny.

Przez długie lata państwo umożliwiało rozwój tylko nielicznym. Zmieniliśmy to. Przedstawiliśmy ideę zrównoważonego rozwoju, takiego, z którego efektów korzystają wszyscy Polacy - słyszymy. Tym słowom towarzyszą animowane plansze, krajobrazy i scenki z osobami w różnym wieku.

W spocie wymieniono wsparcie dla rodzin przez program 500+, na który przeznaczono dotychczas 136 mld zł. Znacząco poprawiliśmy sytuację ekonomiczną seniorów - mówi lektor, wyliczając, że 10 mln osób otrzymało 13. emeryturę. W tym roku wypłacimy czternastą - deklaruje PiS, dodając, że osobom powyżej 75 lat przysługują "darmowe leki".

Do osiągnięć zaliczono przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, zerową stawkę PIT dla osób do 26. roku życia; nowe miejsca w żłobkach; obniżenie VAT na produkty dla dzieci; pozostawienie rodzicom wyboru, czy ich dzieci mają rozpocząć naukę w szkole w wieku sześciu lat czy później i wyprawkę szkolną. Filmik kończy się słowami: "Potrzebujemy nowej nadziei. Polski Ład".

"Polski Ład" to program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na czas po pandemii. Program ma zostać ma zostać przedstawiony w sobotę na konwencji programowej.