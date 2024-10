Maleją szanse na szybkie podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Wiele wskazuje na to, że na to, by kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła, trzeba poczekać jeszcze co najmniej kilka, a być może nawet kilkanaście tysięcy. Zwiększenie zasiłku było jedną z przedwyborczych obietnic Donalda Tuska.

/ Shutterstock Najbardziej prawdopodobny scenariusz, jaki brany jest teraz pod uwagę, to podniesienie zasiłku pogrzebowego od 2026 roku do kwoty 6 450 zł. Jest to propozycja Ministerstwa Finansów. O takim scenariuszu szef tego resortu Andrzej Domański mówił na początku października w RMF FM . Z drugiej strony, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że kwotę zasiłku trzeba podwyższyć szybciej i bardziej. Najlepiej już w przyszłym roku do kwoty 7 tysięcy złotych. W tej propozycji mowa jest także o regularnej dalszej waloryzacji tej kwoty. Co dalej w sprawie zasiłku pogrzebowego? Dziennikarz RMF FM dopytał o tę sprawę w obu resortach. W odpowiedzi usłyszał, że trwają rozmowy na te temat. Projektem zajmuje się Komitet Stały Rady Ministrów. Prace zostały wstrzymane we wrześniu przez to, że trzeba było zabezpieczyć pieniądze na usuwanie skutków powodzi. W związku z tym na razie rozpatrzenie przepisów zostało odroczone. Na konkretne postanowienia trzeba czekać dalej. Na razie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł, niezmiennie od 2011 roku, czyli od trzynastu lat. Wiele głosów, jakie dostajemy od słuchaczy RMF FM jest takich, że jest to kwota zbyt mała, by obecnie zaplanować i zorganizować pogrzeb. Nie wiadomo, kiedy dyskusja związania z podwyższeniem zasiłku powróci "Informujemy, że projekt ustawy dot. zasiłku pogrzebowego był przedmiotem uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania, a następnie został wniesiony do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego, podjętymi przez Rząd działaniami i zobowiązaniami, oraz potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na usuwanie skutków powodzi, projekt ustawy został zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 19 września 2024 r. Rozpatrzenie tego projektu zostało odroczone do momentu decyzji o możliwości kontynuacji prac nad proponowanymi rozwiązaniami" - czytamy w odpowiedzi, jaką dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz otrzymał od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zobacz również: Zmiany w składce zdrowotnej. Projekt przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów Z kolei resort finansów odsyła do... resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. "Informujemy, że właściwym organem do udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest odpowiedzialne za projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (UA5). Projekt ustawy reguluje kwestie podniesienia zasiłku pogrzebowego" - można przeczytać w odpowiedzi, jaką otrzymał nasz dziennikarz. TUTAJ MOŻNA SPRAWDZIĆ, NA JAKIM ETAPIE PROCESU LEGISLACYJNEGO ZNAJDUJE SIĘ PROJEKT: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385000 Opracowanie: Magdalena Olejnik