"17 października będzie inauguracja ruchu "Nowa Solidarność", natomiast zrobimy absolutnie wszystko, żeby do ruchu móc się zapisywać już wcześniej" - zapowiedział w TVN 24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Chcemy zaprosić wszystkich, którzy chcą działać, żeby zbierać podpisy pod ustawami, żeby organizować wolne media" - dodał. "Jest olbrzymia energia ludzi, trzeba ją skanalizować" - podkreślił.

Ja mówiłem jasno, że (inauguracja - przyp. red.) będzie w październiku, mówiłem jasno, że najpierw trzeba się uporać z tymi problemami, które mamy, przede wszystkim problemami budżetowymi, mówiłem jasno, że czekam, aż te najważniejsze decyzje zostaną w Platformie Obywatelskiej podjęte (...) przez cały czas pracujemy przygotowując przeróżne inicjatywy, które będą solą ruchu - powiedział Trzaskowski w TVN24.



Będziemy organizować wolontariuszy, żeby jeszcze bardziej skutecznie trafiać w te miejsce, gdzie opozycja jest słabsza - zapowiedział prezydent stolicy. Otwarta będzie współpraca przy bardzo konkretnych projektach, czy to projektach, które mają wzmocnić nasze szanse na równą edukację, czy to projektach, które mają jasno odpowiedzieć na to, w jaki sposób radzić sobie z reformą służby zdrowia, czy projektach potrzebnych w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i pomocy Białorusinom - wyliczał.

"Każda inauguracja ma to do siebie, że przedstawia się credo"

Każda inauguracja ma to do siebie, że wtedy przedstawia się credo, dokładne plany, przedstawia się przede wszystkim scenariusz i kalendarz, żeby wszystkie te działania podjąć i jasno zorganizować - mówił w TVN 24 prezydent Warszawy. Zapewniam, że dzisiaj, po tych decyzjach w Platformie Obywatelskiej idziemy do przodu i dokładnie tak samo będzie w ruchu - powiedział. Jesteśmy gotowi, przez cały czas równolegle tworzymy ruch z innymi samorządowcami i ludźmi dobrej woli i startujemy już na dniach - podkreślił.



Trzaskowski start swojego ruchu obywatelskiego Nowa Solidarność zapowiadał na 5 września. Awaria kolektora ściekowego w warszawskiej oczyszczalni "Czajka" spowodowała jednak, że przełożył to na inny termin.