"Minister edukacji i nauki działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie działania niezgodne z prawem oświatowym i prawem powszechnie obowiązującym w Polsce będą musiały spotkać się ze sprzeciwem" – zapowiedział Przemysław Czarnek, który po rekonstrukcji rządu ma stanąć na czele resortu edukacji i nauki. “Minister edukacji i nauki nie jest od atakowania i wykluczania kogokolwiek w sposób generalny. Wręcz przeciwnie. Niemniej jednak, stojąc na gruncie przepisów prawa, ma obowiązek sprzeciwu wobec postaw, które z polskim prawem nie mają nic wspólnego. M.in. takie postawy znajdujemy u niektórych przedstawicieli ideologii LGBT. Trzeba odróżnić ideologię LGBT od ludzi LGBT, ludzi o odmiennej orientacji seksualnej" – podkreślił.

Przemysław Czarnek / czarnek.pl / Materiały prasowe

Przemysław Czarnek zapytany przez PAP oodpowiedział, że będzie o nich mówił dopiero po nominacji.

Trzeba poczekać na ostateczne powołanie w skład Rady Ministrów przez pana prezydenta - oświadczył. Zapowiedział jednak, że będzie chciał zadbać o wzmocnienie etosu nauczyciela.



Polska ma wielkie bogactwo wspaniałych nauczycieli, których trzeba wzmacniać - ocenił Czarnek. Trzeba wzmocnić w polskim społeczeństwie przekonanie, że nauczyciele są niezwykle ważni w procesie wychowania młodych pokoleń, mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o przyszłość dzieci i młodzieży - zaznaczył. Jeśli chodzi o naukę, we wszystkich naszych uniwersytetach, wszystkich bez wyjątku i bez dzielenia na centralne i niecentralne, od Rzeszowa po Szczecin i od Białegostoku po Wrocław, drzemie, ogromny potencjał, który będziemy powoli uwalniać - dodał.





Czarnek: W ideologii LGBT mamy założenia rewolucji społecznej

Czarnek zauważył, że, które wskazuje na, które leżą u podstaw naszego społeczeństwa. Dodał, że w przestrzeni publicznej jego słowa są manipulowane i zawsze mówił o osobach LGBT i ideologii LGBT.- ocenił Czarnek.- podkreślił.

Czarnek zaapelował do wszystkich o wyciszenie emocji. Zadeklarował, że po nominacji na ministra będzie otwarty na dyskusję ze wszystkimi, którzy będą chcieli merytorycznej rozmowy.



Polityk PiS odniósł się też do kwestii pracy placówek oświatowych i szkół wyższych w warunkach epidemii. Jego zdaniem dotychczasowe procedury w dużej mierze sprawdziły się i są bardzo dobrym fundamentem do tego, by nauka w miarę możliwości odbywała się normalnie, ale z zachowaniem bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i rodziców. Co nie znaczy, że te procedury nie będą na bieżąco korygowane i uzupełniane - zastrzegł.





Kim jest Przemysław Czarnek?

Przemysław Czarnek urodził się 11 czerwca 1977 roku w Kole. W latach 2015-2019 był wojewodą lubelskim.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. Czarnek zdobył 87343 głosów i uzyskał mandat poselski. To jego pierwsza kadencja w parlamencie.

Przemysław Czarnek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jak informowała uczelnia, od 1 października będzie zatrudniony na stanowisku profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Decyzję w tej sprawie, podobnie jak w przypadku innych awansowanych pracowników, wydał poprzedni rektor ks. prof. Antoni Dębiński" - podał uniwersytet. Jak podkreślono, Czarnek spełnił wszystkie niezbędne do awansu zawodowego kryteria.

Przemysław Czarnek jest członkiem trzech sejmowych Komisji: Gospodarki i Rozwoju, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych.