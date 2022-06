Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiła warunki, które Polska musi spełnić, by dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. KE dała w środę zielone światło dla polskiego KPO, ale płatności będą zależały od spełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych, takich jak likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinującego sędziów oraz przywrócenie do orzekania już zwolnionych sędziów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent RP Andrzej Duda oraz premier RP Mateusz Morawiecki / Leszek Szymański / PAP

Szefowa KE zapowiedziała, że pierwsza wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy będzie możliwa dopiero, gdy zostaną spełnione trzy tzw. kamienie milowe. To likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, po drugie reforma systemu dyscyplinarnego sędziów oraz ponowne rozpatrzenie spraw sędziów ukaranych przez obecną Izbę Dyscyplinarną.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z Ursulą von der Leyen prezydent Andrzej Duda podziękował szefowej KE za obecność w Warszawie. Chcę ogromnie podziękować za spotkania, które miałem przyjemność z nią odbyć w ostatnim czasie, poczynając od tego pierwszego spotkania w Brukseli, kiedy projekt (nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - PAP) został złożony, kiedy omawialiśmy razem ten projekt, gdy mówiłem, jakie są jego założenia i że w gruncie rzeczy korespondują z tzw. kamieniami milowymi zgłaszanymi w ramach KE - powiedział.

Podkreślił, że Ursula von der Leyen, działając jako przewodnicząca Komisji, "uczyniła tak wiele, by ten przełom mógł nastąpić, by ten dzisiejszy dzień także i (aby) to nasze dzisiejsze spotkanie tu było możliwe".

Dziękował również za wkład premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego współpracownikom, "za negocjacje, które przez cały ten czas prowadzili", a także wszystkim, którzy w parlamencie prowadzili prace nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Podkreślił, że doprowadziło to "do zgodnych decyzji parlamentu, a w efekcie - prowadzi nas także do porozumienia na szczeblu europejskim".

Europa jest nasza wspólna - wszystko to, co jest w ramach Unii Europejskiej sukcesem Polski, jest także w istocie sukcesem UE, a to, co jest sukcesem UE, w rzeczywistości jest także sukcesem Polski - podkreślił prezydent. Jak mówił, jeśli w Polsce rozwijają się sieci energetyczne, jest nowoczesna infrastruktura, z założenia korzystają z tego także mieszkańcy innych krajów