"Prekampania w Platformie jest dla nas rzeczą bardzo ważną, bo pozwala nam wszystkim wspólnie spotkać się, rozmawiać o wizji Polski, o tym co zamierzamy razem zrobić" - oświadczyła w Olsztynie wicemarszałek Sejmu i kandydatka w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej, Małgorzata Kidawa-Błońska. "Wszystkich, którzy sugerują, że ta prekampania może nas podzielić, uspokajam: ta kampania nas na pewno nie podzieli, a na pewno wzmocni i to będzie taki początek startu po kolejne zwycięstwo" - dodała.

Małgorzata Kidawa-Błońska / Tomasz Waszczuk / PAP



Małgorzata Kidawa-Błońska zapewniła w Olsztynie, że ma wizję rozwoju Polski "nie tylko na pięć lat, ale na więcej". Dodała, że priorytety są wszystkim znane.



Musimy się zająć rzeczami wspólnymi dla nas wszystkich, czyli po pierwsze konstytucja w Polsce musi być przestrzegana. A potem to, co dotyka nas wszystkich - bezpieczeństwo, czyli wojsko, współpraca międzynarodowa, ale także zdrowie, edukacja i także ekologia - mówiła. Zastrzegła, że o tym będzie jednak rozmawiała z Polakami wtedy, kiedy jej ugrupowanie wybierze kandydata na start w wyborach prezydenckich. Na razie rozmawiamy ze sobą - wyjaśniła.







Małgorzata Kidawa-Błońska w Olsztynie / Tomasz Waszczuk / PAP

Debata w partii, debata kandydatów jest potrzebna, żeby ludzie chcieli przypomnieć sobie, pomyśleć jakiej Polski chcą, a ja jestem przekonana, że przekonam ich do mojej wersji - mówiła Kidawa-Błońska.



Na sondaże należy patrzeć, ale robić swoje i pokazać, że zależy mi bardzo na rozmowie z Polakami. Na tym, żeby czuli się współodpowiedzialni, chcieli mi zaufać. I mam nadzieję, że i ta prekampania i to co będzie potem da szansę Polakom wypowiedzieć się, i że zmienimy mieszkańca Pałacu Prezydenckiego - stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

Warmińsko-mazurskie jest pierwszym z 16 regionów, które Kidawa-Błońska ma odwiedzić w trakcie kampanii wyborczej przed prawyborami prezydenckimi w PO. Prekampanię zwieńczy 14 grudnia konwencja krajowa, gdzie ponad tysiąc delegatów partii wskaże swego faworyta, który wiosną przyszłego roku zmierzy się w wyborach z prezydentem Andrzejem Dudą. Rywalem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

"Proszę, by każdy z was było moim ambasadorem"



Kidawa-Błońska podziękowała w opublikowanym na Facebooku spocie za dotychczasowe poparcie jej kandydatury, a także za słowa zachęty i wsparcia. "Przekonuje mnie to jeszcze bardziej, że decyzja o kandydowaniu jest słuszna i potrzebna" - podkreśliła.



Kidawa-Błońska przyznała, że ma wizję prezydentury, którą chce zaoferować wszystkim Polkom i Polakom, a także ma plan kampanii. Dzisiaj ruszam na spotkania w szesnastu regionach Polski, by w bezpośrednich rozmowach z wami upewnić się, że mam trafne idee, ale i poznać, jak je jeszcze ulepszyć - zapowiedziała. Wskazywała, że każdy rejon Polski jest inny, ale jednakowo ważny. W każdym są oczekiwania wobec prezydenta reprezentującego wszystkich obywateli z całą ich różnorodnością. Różnorodnością, która musi stać się siłą naszego kraju, a nie jego słabością - zaznaczyła. Proszę, by każdy z was było moim ambasadorem w lokalnych społecznościach, w kontaktach z sąsiadami oraz w rodzinach. Do zobaczenia na spotkaniach - oświadczyła wicemarszałek Sejmu.