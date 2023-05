Polsce wkrótce – w sumie – zostaną odebrane 174 miliony euro - dowiedziała nasza dziennikarka w Brukseli. Komisja Europejska wysłała do Polski sześć wezwań do zapłaty zaległych kar – przekazał RMF FM rzecznik KE Christian Wiegand.

Siedziba Komisji Europejskiej w budynku biurowym Berlaymont w Brukseli / Albert Zawada / PAP

Chodzi o milion euro dziennie za niewykonanie środka tymczasowego TSUE w związku z procedurami dyscyplinarnymi w sądownictwie. To te wezwania opiewają na łączną kwotę 174 milionów euro. Zostały one wysłane wczoraj.

Pieniądze zostaną w najbliższych tygodniach potrącone z należnych funduszy, bo Polska odmawia płacenia kar - usłyszeliśmy nieoficjalnie w KE.

Wysłaliśmy sześć wezwań do zapłaty obejmujących okres od 29.10.22 do 20.04.23 - potwierdził w rozmowie z Katarzyną Szymańską - Borginion rzecznik KE Christian Wiegand. Ten okres kończy się 20 kwietnia, bo dzień później - zgodnie z decyzją TSUE - kary zostaną zmniejszone do pół miliona euro dziennie.

KE wznowiła wysyłanie wezwań do zapłaty, po tym, jak odrzuciła wniosek Warszawy o wstrzymanie naliczania kar. Jako pierwsza informowała o tym nasza korespondentka w Brukseli.

Naliczenie kar skończy się 5 czerwca. Wtedy TSUE wyda ostateczny wyrok w sprawie KE kontra Polska w związku z polską procedurą dyscyplinarną wobec sędziów.