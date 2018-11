Poszukiwani są wandale, którzy w Katowicach przewrócili i uszkodzili rzeźbę Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zajście zarejestrowały kamery monitoringu.

Wandale uszkodzili pomnik Witkacego Policja

Policja szuka trzech mężczyzn. Do incydentu doszło w niedzielę 21 października około godz. 4:30 na ulicy Szafranka. Tam od lat stoi rzeźba Witkacego.

Na filmie widać, jak przy rzeźbie najpierw pojawiają się trzy osoby i robią sobie zdjęcie stojąc przy figurze. W pewnym momencie dwaj mężczyźni zaczynają szarpać postać Witkacego, po chwili przewracają go na ziemię i - wyraźnie rozbawieni - odchodzą. Najpewniej nie wiedzieli, że wszystko to zarejestrowały zamontowane w pobliżu kamery monitoringu. Straty oszacowano na co najmniej 1000 złotych.

Jeśli ktoś rozpoznaje wandali, policja z Katowic prosi o kontakt pod numerami tel. 32 200 2555, 32 200 2489 lub 112. Informacje można również przesłać na adres ppm@katowice.ka.policja.gov.pl.

