Na drogach w całym kraju trwa policyjna akcja "Znicz". Jak podała Komenda Główna Policji, od środy zginęły już 32 osoby.

Komisarz Dawid Marciniak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji poinformował, że od 31 października do 2 listopada do północy policjanci zatrzymali 590 pijanych kierowców. Podał także statystyki dotyczące wypadków.



Ze wstępnych danych wynika, że w piątek 2 listopada doszło do 79 wypadków, w których 96 osób zostało rannych, a 11 straciło życie. To oznacza, że od początku akcji "Znicz", czyli od środy, w całym kraju doszło do około 266 wypadków, w których zginęły 32 osoby, a obrażenia odniosło 314 - wyliczył Marciniak. Zastrzegł, że są to dane wstępne.



Akcja trwa do 4 listopada



Akcja "Znicz" na drogach trwa od 31 października od godz. 6 do 4 listopada do godz. 22. Największej liczby patroli można się będzie spodziewać na trasach wyjazdowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy.



Policja apeluje, by kierowcy szczególną uwagę zwracali na pieszych, którzy bywają słabo widoczni na drogach.



W ramach akcji "Znicz" nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 5 tys. policjantów z wydziału ruchu drogowego oraz inni funkcjonariusze: ze straży granicznej, żandarmerii wojskowej oraz ITD. KGP na razie nie jest w stanie podać, ile kontroli do tej pory przeprowadzono.

