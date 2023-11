Włodzimierz Karpiński skieruje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę na działania prokuratury. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to reakcja na ostatnie prokuratorskie komunikaty, w których śledczy przytaczają tezy, że opuszczenie przez byłego ministra skarbu aresztu utrudni śledztwo w sprawie stołecznej afery śmieciowej. Podejrzany o korupcję polityk wyszedł na wolność, bo objął go immunitet europarlamentu.