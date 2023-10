Google Doodle przypomniało dziś, że 141 lat temu urodził się Karol Szymanowski. Wybitny polski kompozytor przyszedł na świat 3 października 1882 roku w ukraińskiej wsi Tymoszówka.

Google Doodle to unikalna i tymczasowa odmiana logo Google. Jest ona używana przy okazji ważnych rocznic lub wydarzeń.



Światowej sławy polski kompozytor

Karol Szymanowski urodził się 3 października 1882 roku w Tymoszówce, która współcześnie znajduje się na terenie Ukrainy.

W wieku 7 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie - najpierw pod okiem ojca, a później w szkole muzycznej w ukraińskim Elizawetgradzie.

Na początku XX wieku Szymanowski studiował w Warszawie, skąd wyjechał do Berlina, a w 1905 roku - wspólnie z "Witkacym" (Stanisławem Ignacym Witkiewiczem) do Włoch. Kolejne lata życia wybitnego kompozytora to liczne podróże po Europie i świecie.

W 1912 roku osiedlił się Wiedniu, podpisał w tym czasie kontrakt z firmą Universal Edition. W wyniku rewolucji październikowej w Rosji opuścił Ukrainę, a w 1921 roku zamieszkał w Warszawie.

W latach 30. zachorował na gruźlicę, zmarł z jej powodu 7 kwietnia 1937 roku w Krakowie. Karol Szymanowski został pochowany w krypcie na Skałce.

Twórczość

Karol Szymanowski utworzył kilkadziesiąt wybitnych dzieł. Jednym z najważniejszych jest III Symfonia "Pieśń o nocy":

Do najbardziej znanych utworów kompozytora można zaliczyć też "Harnasie", "Stabat Mater", "Źródło Aretuzy", "Łabędź", "Cztery Pieśni", "Mandragora", "Dwa Mazurki", "Dwie Pieśni Baskijskie", "Salome" i "Cztery Etiudy".