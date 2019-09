Cztery samochody osobowe i jeden ciężarowy zderzyły się na A2 między węzłem Skierniewice a węzłem Wiskitki w kierunku Warszawy. Jezdnia jest zablokowana. W wypadku dwie osoby zostały ranne - poinformował dyżurny ruchu Punktu Informacji Drogowej.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Na A2 na odcinku Łódź - Warszawa między węzłem Skierniewice a węzłem Wiskitki w miejscowości Joachimów doszło do zderzenia czterech aut osobowych i samochodu ciężarowego. Dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala, drugiej udzielono pomocy na miejscu - poinformował dyżurny Jacek Buczyński z Punktu Informacji Drogowej GDDKiA oddział w Łodzi.



Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Ruch osobowy, który został zablokowany między Skierniewicami a Wiskitkami jest kierowany przez bramką awaryjną na 406. kilometrze. Ruch samochodów ciężarowych nie jest przekierowywany, samochody stoją w korku. Zjazd na węzeł Skierniewice w kierunku Warszawy jest zablokowany. Policja kieruje na objazdy do dk 70.