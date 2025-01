Wyjątkowa gala

Dla zaproszonych gości wystąpią muzycy Orkiestry i Chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą Radzimira Dębskiego. Kompozytor specjalnie na tę okazję stworzył utwór, w którym "opowie o polskiej tożsamości i złoży hołd wielkim poprzednikom".

"Intencją kompozytora jest, z pomocą języka muzyki popularnej, dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. To pretekst, aby wracać do muzyki Szymanowskiego, Bacewiczówny i innych, odnosić się do nich świadomie lub nieświadomie, przekładać na język współczesnego pokolenia tym, którzy albo z racji wieku, albo z racji przynależności do innego kręgu kulturowego się z nią nie spotkali" - zaznaczono na stronie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Dębski przyznał, że najtrudniejszym zadaniem okazała się dla niego aranżacja sceniczna na 160 osób. W programie muzycznym wieczoru znalazły się takie utwory artysty jak: "Hoax", "Crux", "Odrodzenie" i "Tren Warszawskiego Getta" oraz prapremiera kompozycji "Ukłon".

Później spotkania w Gdańsku

W związku z polską prezydencją, już 9-10 stycznia w Gdańsku odbędzie się spotkanie Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej z członkami polskiego rządu. W skład Kolegium wchodzi po jednym przedstawicielu każdego kraju z 27 państw członkowskich UE.

Spotkania w Gdańsku odbędą się w Dworze Artusa oraz Europejskim Centrum Solidarności. Zakończą się sesją plenarną pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska oraz przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Podczas delegacji zostaną przeprowadzone dyskusje koncentrujące się na różnych aspektach polityki UE i priorytetach polskiej prezydencji.