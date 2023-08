Życie dziecka odmienia się przez osoby – wolontariuszy i wolontariuszki. Potwierdza to wieloletnie działanie ogólnopolskiego programu społecznego Akademia Przyszłości, którego ambasadorką jest Julia Kamińska, aktorka i piosenkarka. Trwa rekrutacja wolontariuszy, którzy podarują dzieciom czas i uwagę, poznają przyczyny ich braku wiary w siebie, będą towarzyszyć w budowaniu samooceny i inspirować do realizacji marzeń. By się zgłosić, wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

W Akademii Przyszłości co roku ok. 2 tys. wolontariuszy i wolontariuszek z całej Polski spotyka się raz w tygodniu z dziećmi, które nie wierzą w siebie. Takim dzieckiem - bardzo nieśmiałym - była Julia Kamińska. Na szczęście spotkała na swojej drodze pana Macieja, polonistę - człowieka, który nie był bohaterem, a mimo to odmienił jej życie.

W Akademii Przyszłości dzieci, które nie wierzą w siebie, też zyskują wsparcie dorosłej osoby. Taka osoba zamiast peleryny i supermocy ma: uszy, które potrafią słuchać; dłoń gotową do przybicia piątki i wolną godzinę w tygodniu oraz minimum 18 lat. To wolontariusz lub wolontariuszka, którzy towarzyszą dzieciom w odkrywaniu małych sukcesów i ich dziecięcego potencjału.

"Wspieram od lat Akademię Przyszłości, ponieważ jest to niezwykła inicjatywa. Daje Dzieciom - które bardzo tego potrzebują - supermoc, a tą supermocą jest wiara w siebie. To jest absolutnie nie do przecenienia. Wspieram Akademię, bo kiedyś sama dostałam taką supermoc i dzięki temu teraz jestem ambasadorką programu. Warto! Zapraszam: www.akademiaprzyszlosci.org.pl" - mówi Julia Kamińska.

Wideo youtube

Życie dziecka odmienia się przez osoby: ty - nie musisz być bohaterem, żeby dziecko z twoim wsparciem przezwyciężyło swoje trudności, wygrało z brakiem wiary w siebie i odkryło swoje mocne strony.

Nie musisz być bohaterem, żeby odmienić świat dziecka. Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i zostań Wolontariuszem_ką

Wolontariusze i wolontariuszki Akademii Przyszłości

Wolontariusz Akademii Przyszłości nie musi też być psychologiem czy pedagogiem. Wolontariuszką jest m.in. 40-lenia Bożena, zpracująca mama i żona czy 28-letni Igor, który pnie się po szczeblach kariery w dużej firmie, a także pełna życia i ideałów Iza, 19-letnia studentka dziennikarstwa.

Bycie wolontariuszem lub wolontariuszką nie oznacza bycia kimś idealnym czy bohaterskim. Dla dziecka, które ma trudności w budowaniu pewności siebie, najwyższą wartość ma obecność i uwaga dorosłego towarzysza. Akademia Przyszłości to magiczne miejsce pełne przygód - zarówno dla dziecka, jak i wolontariusza czy wolontariuszki.

"Nie musisz być bohaterem, nie musisz być bohaterką, żeby zostać wolontariuszem, wolontariuszką Akademii Przyszłości. Kim jest taka osoba? To jest taka osoba, która pozwala dziecku marzyć, podnieść głowę do góry, uwierzyć w siebie. Takich dzieci, które nie wierzą w siebie jest bardzo dużo. My towarzyszymy im przez cały rok szkolny. Wolontariusz lub wolontariuszka spotyka się z dzieckiem raz w tygodniu" - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Akademię Przyszłości, siostrzany program Szlachetnej Paczki i dodaje: Na takich spotkaniach będziesz słuchać dziecka, a co najważniejsze będziesz pomagać mu wierzyć w siebie. Będziecie razem wypatrywać sukcesów tych małych i tych dużych. Co więcej będziecie je zapisywać w specjalnej książeczce Akademii, w Indeksie Sukcesów. Zapewne na początku to ty będziesz tą osobą, która będzie pokazywała sukcesy dziecku, ale chcemy doprowadzić do tego, żeby na końcu to dziecko uwierzyło w siebie i samo potrafiło nazwać swoje mocne strony".

Wideo youtube

Dzieci Akademii Przyszłości

Jak wynika z danych Akademii, w edycji 2022/2023 w programie wzięły udział dzieci, które nie wierzyły w siebie - 58%, miały trudne relacje z rówieśnikami - 39%, odczuwały nieśmiałość - 35%, miały nieadekwatne do możliwości wyniki w nauce - 25%.

"W tym roku czekają na was m.in. Paulina i Tomek. Tomek niestety jest bardzo smutnym dzieckiem i jego największym marzeniem jest to, żeby mieć chociaż jednego najlepszego przyjaciela. Paulina, gdy prosimy, żeby powiedziała coś o sobie, mówi: Ja do niczego się nie nadaję. To właśnie z takimi dziećmi będziesz spotykać się w Akademii Przyszłości" - mówi Joanna Sadzik.

W efekcie spotkań z wolontariuszami dzieci stają się bardziej odważne, zgłaszają się na lekcjach, potrafią nazwać swoje małe sukcesy, mają ochotę na podejmowanie wyzwań i co najważniejsze - zaczynają wierzyć w siebie.

Tak same opisują tę przemianę: "Nauczyłam się marzyć, stałam się bardziej odważna"; "W Akademii zacząłem widzieć swoje mocne strony"; "Polubiłem rozmowy z innymi i stałem się kreatywny"; "Dowiedziałem się, że mam ukryte talenty".

Jak zostać wolontariuszem lub wolontariuszką Akademii Przyszłości?

To proste:

1. Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

2. Wyślij swoje zgłoszenie.

3. Czekaj na kontakt rekrutera_ki, który_a umówi się z Tobą na spotkanie online.

4. Po pomyślnie zakończonej rekrutacji, podpisz umowę i uczestnicz we wdrożeniach przygotowujących Cię do wolontariatu w Akademii.

5. Odmień życie jednego, wyjątkowego dziecka.

Wolontariusze i wolontariuszki Akademii nie muszą dokonywać wielkich czynów. Wystarczą małe gesty, dobre słowa i drobne działania - by odmienić życie dziecka. Wolontariusze nie muszą też być nieustraszeni ani przebojowi - ważne, żeby byli. Ich obecność - nawet przez godzinę tygodniowo - może dać siłę i moc dziecku, które w siebie nie wierzy. Przyjazny gest doda mu odwagi, jedno słowo zainspiruje do działania, a energia, którą wniosą w tę relację, może być mobilizująca do spełniania marzeń.

