Jest wniosek o areszt dla Radosława P.

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„Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące” - przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To efekt śledztwa dotyczącego afery wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto, w której pojawiają się wątki płatnej protekcji, uprzywilejowanych wypłat i powiązań z politykami.

W piątek po godzinie 15. funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wyprowadzili prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława P., z budynku prokuratury w Katowicach. Był to drugi dzień przesłuchania szefa PKOl. Prokuratura Krajowa poinformowała, że czynności z udziałem Radosława P. zostały zakończone.

„Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P. Prokuratura zawnioskowała o 3 miesiące. (...) Czekamy na decyzję sądu w tej sprawie” - poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Rzeczniczka Prokuratura Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała również tę informację podczas brefingu prasowego.

Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego. (...) Zachodzi tu też przesłanka realnie grożącej surowej kary i właśnie to okoliczności spowodowały, że prokurator złoży wniosek o areszt - powiedziała Adamiak.

Radosław P. na decyzję sądu będzie czekał w policyjnym areszcie w Katowicach. Szef PKOl nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Jak zaznaczyła prokurator, Radosław P. złożył obszerne wyjaśnienia podczas przesłuchań. Rzeczniczka dodała, że w sprawie zabezpieczono zegarek, aparat fotograficzny oraz gotówkę w walucie polskiej i obcej.

Zarzuty dla prezesa PKOl

Prokuratura przedstawiła dziś Radosławowi P. zarzuty karne z art. 230 par. 1 i 302 par. k.k. tj. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością - przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Zgodnie z Kodeksem karnym, zarzut płatnej protekcji zagrożony jest karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia, natomiast za zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Według nieoficjalnych informacji, prezes PKOl miał odzyskać całość zainwestowanego kapitału w Zondacrypto, podczas gdy wypłaty innych klientów zostały zablokowane. Media donoszą również o luksusowym prezencie, jaki miał otrzymać od szefa giełdy Przemysława Krala – zegarku wartym 40 tys. euro. P. zapewniał jednak, że sam za niego zapłacił, a Kral jedynie pomógł w zakupie.

Afera Zondacrypto

Śledztwo dotyczące giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu 2026 roku. Dotychczas wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie – chodzi o oszustwa znacznej wartości oraz pranie brudnych pieniędzy. Na początku sierpnia śledztwo zostało połączone z postępowaniem dotyczącym zaginięcia założyciela giełdy, Sylwestra Suszka, który zaginął w 2022 roku. Obecnie sprawę prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Problemy giełdy Zondacrypto zaczęły się ujawniać na początku kwietnia 2026 roku, kiedy media informowały o poważnych kłopotach z płynnością finansową. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, wykazała spadek rezerw bitcoinów giełdy aż o 99 procent. Użytkownicy masowo zgłaszali problemy z wypłatą środków

Zondacrypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym PKOl. Jednak już w kwietniu 2026 roku prezes Radosław P. zapowiedział, że jeśli nie wpłynie kolejna transza środków, komitet zerwie umowę sponsorską. 30 kwietnia neon sponsora został zdemontowany z siedziby PKOl w Warszawie.

Były agent CBA i polityczne tropy

W piątek rano w katowickiej prokuraturze pojawił się także były agent CBA, Artur Chodziński, który – jak sam przyznał – przyjechał, by dowiedzieć się, jaki jest jego status w śledztwie. Nie zamierzam ani się ukrywać, ani obciążać nikogo jakąś wiedzą o przestępstwach, ponieważ nie posiadam wiedzy na temat żadnych przestępstw popełnionych przez inne osoby. Chcę dowiedzieć się, co się dzieje – podkreślił Chodziński.

Nazwisko Chodzińskiego pojawia się w licznych mediach w kontekście kontaktów z Przemysławem Kralem oraz politykami. Były agent CBA miał pośredniczyć w przekazaniu informacji o możliwości wsparcia finansowego fundacji Zbigniewa Ziobry przez Krala. Sam Ziobro, ścigany obecnie przez polskie służby, tłumaczył: „Przemysława Krala wcześniej nie znałem. Nie znałem również Zondacrypto. O nim i o możliwości wsparcia finansowego powiedział mi Artur Chodziński, były wysoki funkcjonariusz CBA, którego znałem, ceniłem i uważałem za osobę wiarygodną”.

W tle afery pojawiają się także informacje o spotkaniach na Ibizie z udziałem posła PiS Michała Moskala, Przemysława Krala i Artura Chodzińskiego. Według doniesień, poseł miał rozmawiać z przedstawicielami giełdy o potencjalnej współpracy, jednak sam zapewnia, że kontaktował się z Kralem tylko raz. Chodziński wyjaśniał, że to on zaproponował spotkanie, a koszty podróży i hotelu pokrył z własnych środków, które następnie zostały mu zwrócone przez Moskala.