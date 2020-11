Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie. Ogień pojawił się w poniedziałek wczesnym rankiem w jednej z sal. Nie żyją dwaj pacjenci.

Zdjęcie z miejsca pożaru / PAP/Marcin Bielecki /

Miejsce, w którym pojawił się ogień obejrzeli już biegli z zakresu pożarnictwa i medycyny sądowej.

Według informacji przekazanych przez szpital, jeden z pacjentów zapalił na sali papierosa, co mogło wywołać pożar. Ten pacjent doznał ciężkich poparzeń. U drugiego wystąpiły problemy kardiologiczne i mimo udzielenia pomocy - również zmarł.



Ciała zabezpieczono do badań sekcyjnych. Śledczy będą też badać, czy nie doszło do zaniedbań ze strony szpitala.