Usunięcie numeru PESEL ze wzoru legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej – to jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Trafił on do opiniowania.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Zgodnie z projektem, mLegitymacja szkolna nie będzie już, tak jak dotychczas, wydawana na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia. Ma być ona wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu - jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu. Zmiana ta - jak uzasadniono - ma na celu ułatwienie uczniom uzyskania mobilnej postaci legitymacji szkolnej, obsługiwanej przy użyciu aplikacji mObywatel. Projekt przewiduje również m.in. usunięcie ze wzoru legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej pola przeznaczonego na wpisanie numeru PESEL. Resort wskazał w uzasadnieniu, że według Urzędu Ochrony Danych Osobowych, numer PESEL nie jest niezbędny na legitymacji szkolnej. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Zobacz również: Wiemy, jakie laptopy dostaną czwartoklasiści. I kto je dostarczy