Tygodnik "Polityka" opublikował informację o pogrzebie Daniela Passenta - wieloletniego felietonisty tego pisma. Spocznie on 25 lutego na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

Ostatnie pożegnanie Daniela Passenta rozpocznie się 25 lutego o godz. 14 w Domu Pogrzebowym na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Rodzina dziennikarza prosi o nieskładanie kondolencji i datki na Fundację OKO.press zamiast kwiatów.





Instagram Post

Trwa pandemia, więc w trosce o tych, którzy nie chcą lub nie mogą dotrzeć na Wojskowe Powązki redakcja Polityki przygotuje relację online. Dziękuję Wam bardzo za pomoc, Bliskość i Wsparcie - napisała na Instagramie córka Daniela Passenta, dziennikarka Agata Passent.



Daniel Passent zmarł 14 lutego. Miał 83 lata. Do zespołu "Polityki" dołączył w 1959 roku.

Na początku lat 60. Passent zyskał prawo do publikacji pamiętników Adolfa Eichmanna, niemiecko-austriackiego, nazistowskiego zbrodniarza, odpowiedzialnego za zagładę Żydów w trakcie II wojny światowej. "Polityka" była jednym z pierwszych pism, które opublikowały wspomnienia Eichmanna.



Od 1971 r. Passent związany był z Agnieszką Osiecką, z którą ma córkę - Agatę. "Ja gotowałem, sprzątałem, prałem, prasowałem robiłem wszystko to, co niańka, bo Agnieszka nie miała żadnych zdolności manualno-kulinarnych" - wspominał.

W latach 1996-2001 Passent pełnił funkcję polskiego ambasadora w Chile. Od 2012 r. prowadził w radiu TOK FM autorską audycję "Goście Passenta".



Daniel Passent był autorem kilkunastu publikacji książkowych, m.in.: "Bywalec", "Bitwa pod wersalikami", "Obywatelu, nie denerwujcie się", "Co dzień wojna" (reportaże z wojny wietnamskiej), "Pan Bóg przyjechał do Monachium" (relacje z igrzysk w 1972 r.), "Rozbieram senatora" (relacje z USA), "Choroba dyplomatyczna" (wspomnienia z Chile), "Codziennik" (notatki z 2005 r.), "Passa" (wywiad rzeka przeprowadzony przez Jana Ordyńskiego). Ostatnią książkę - "W 80 lat dookoła Polski" - opublikował w 2018 r.

Daniel Passent został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.