Na 10 lat więzienia skazany został 63-letni ksiądz Kazimierz G. Duchowny był oskarżony o wykorzystanie seksualne kilkunastu dzieci w wieku od 9 do 13 lat, należących do grup liturgicznych działających w parafii w Godowie k. Wodzisławia Śląskiego.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Informację o nieprawomocnym wyroku przekazał Jacek Wesołowski z Sądu Okręgowego w Rybniku. Z uwagi na charakter sprawy, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.



W latach 2000-2006 ksiądz Kazimierz G. pełnił posługę kapłańską w parafii św. Józefa Robotnika w Godowie. Według oskarżenia, wielokrotnie wykorzystywał seksualnie dzieci z różnych służb liturgicznych funkcjonujących przy parafii.

Wśród pokrzywdzonych przez duchownego są byli ministranci, członkowie chórku dziecięcego i służby liturgicznej dziewcząt. Ksiądz - jak ustaliła prokuratura - który dysponował dużą kolekcją bajek, filmów i gier komputerowych, oraz miał dostęp do internetu. Zapraszał do siebie dzieci pod pretekstem umożliwienia im zagrania na komputerze, obejrzenia bajki lub filmu czy skorzystania z internetu.



Według ustaleń śledztwa, pokrzywdzonych przez duchownego zostało 15 dzieci poniżej 15. roku życia. Kazimierz G. został zatrzymany i aresztowany na początku lipca 2019 r. Akt oskarżenia przesłała do sądu we wrześniu 2019 r. gliwicka prokuratura.

Postępowanie zostało zainicjowane opublikowaniem przez jednego z pokrzywdzonych na profilu społecznościowym wpisu, z którego wynikało, że był on w przeszłości wykorzystywany seksualnie przez księdza Kazimierza G. Do autora wpisu zaczęły się wtedy zgłaszać inne osoby, które również ujawniły, że w przeszłości ksiądz Kazimierz G. dopuszczał się wobec nich nadużyć seksualnych.