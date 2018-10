Ochrona państwowych VIP-ów przez jedną ekipę SOP - maksymalnie pół roku, potem zmiana ekipy. Takie regulacje dotyczące działań funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa zamierza wprowadzić resort spraw wewnętrznych i administracji.

zdj. ilustracyjne / OJO Images Ltd / Alamy Stock Photo / PAP/EPA

Jak argumentuje MSWiA, rotacje mają wpływać na profesjonalizm ochrony, a także jej skuteczność.

Według resortu, nie jest czymś dobrym, gdy podczas wieloletniej służby u jednego VIP-a dochodzi do zżycia ochrony z osobą ochranianą.

Ten pomysł całkowicie popiera były szef przekształconego w SOP Biura Ochrony Rządu. Marian Janicki zwraca uwagę, że funkcjonariusze spędzają na przykład święta z osobami, które chronią, a przez to stają się niejako członkami rodziny. Jest też i inny aspekt.

Po jakimś dłuższym czasie osoba ochraniana w ramach tego, że jest to dobry przysłowiowy Henio czy pan Franek, to może mu (załatwić - red.) awans czy nagrodę - dodaje Janicki.

Generał Janicki przyznał, że planował takie rozwiązanie, ale chciał, by rotacje następowały rzadziej - nie co pół roku, a co rok.

