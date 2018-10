Rząd znów uzupełnia flotę samochodową. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Służba Ochrony Państwa zamierza kupić 13 aut, w tym dwie luksusowe limuzyny i trzy samochody elektryczne.

Funkcjonariusze SOP / Jacek Turczyk / PAP

Zamówienie dotyczy pojazdów o długości minimum 5 metrów 20 centymetrów. Mają mieć potężne silniki o mocy minimalnej 408 koni mechanicznych. Zgodnie z wymogami wyposażenie w praktyce obejmuje wszelkie luksusowe udogodnienia. Pojazdy mają też mieć koła umożliwiające jazdę po uszkodzeniu opony.

Z kolei zamawiane auta elektryczne mają być zdecydowanie mniejsze. Ten rodzaj pojazdów to nowość we flocie SOP. Ich długość przewidziano na minimum 4 metry 20 centymetrów. Minimalna moc silników to około 140 koni mechanicznych. Te pojazdy muszą przejechać na jednym ładowaniu co najmniej 250 kilometrów. Maksymalny czas ładowania nie może przekroczyć 17 godzin.

