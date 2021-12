Trzech strażaków zostało przewiezionych do szpitala po dachowaniu pojazdu straży pożarnej w okolicach miejscowości Różanka w województwie lubelskim. Według informacji włodawskiej Państwowej Straży Pożarnej, samochód wpadł w poślizg.

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie /

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Włodawie Elwira Tadyniewicz przekazała, że o godz. 6.40 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym przed miejscowością Różanka.

Doszło do dachowania samochodu straży pożarnej - przekazała Tadyniewicz.

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie /

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie /

Oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP we Włodawie Wojciech Chomik poinformował z kolei, że do wypadku doszło podczas wyjazdu do pożaru sadzy w kominie.

Warunku na drodze były wówczas bardzo trudne.

Strażacy, jadąc alarmowo do zdarzenia, wpadli w poślizg, doszło do dachowania - powiedział Chomik.

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie /

/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie /

Trzech strażaków zostało przewiezionych do szpitala na obserwację.

Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Z tego co wiem, nie odnieśli poważniejszych obrażeń - powiedział strażak.